Шеляг 1616 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 900 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность XF (2) VF (10)