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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 900 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1616 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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