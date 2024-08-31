Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1614 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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