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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1614 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1614 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1614 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (4)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (1)
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1614 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1614 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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