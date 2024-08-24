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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1622 года. Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Шеляг 1622 года Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1622 года Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 53000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
15893 $
Цена в валюте аукциона 53000 PLN
Польша Шеляг 1622 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Шеляг 1622 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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