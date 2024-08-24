Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1622 года. Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 53000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Otto Helbing (1)
Где продать?
Для продажи Шеляг 1622 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск