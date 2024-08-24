Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1616 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
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