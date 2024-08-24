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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coins.ee (2)
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  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (9)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1616 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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