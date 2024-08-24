Шеляг 1591 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе WDA - MiM за 420 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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