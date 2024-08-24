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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1591 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1591 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1591 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе WDA - MiM за 420 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (2)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1591 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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