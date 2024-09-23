Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1603 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1603
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1603 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Numisbalt за 70 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
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- Stary Sklep (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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