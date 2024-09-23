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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1603 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1603 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1603 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1603 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Numisbalt за 70 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
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  • Numisbalt (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Шеляг 1603 "Рига" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1603 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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