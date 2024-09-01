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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (3)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1614 "Орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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