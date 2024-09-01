Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (3)
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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