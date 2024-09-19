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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1607 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1607 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1607 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1607 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • Karbownik (1)
  • Numisbalt (5)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (5)
  • Tempus (5)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Продавец Karbownik
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1607 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1607 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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