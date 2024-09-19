Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1607 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1607 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
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