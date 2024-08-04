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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1591 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1591 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1591 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Coins.ee за 62 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1591 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1591 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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