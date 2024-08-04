Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1591 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Coins.ee за 62 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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