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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1615 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1615 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1615 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1615 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1615 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1615 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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