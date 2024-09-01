Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1615 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1615
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1615 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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