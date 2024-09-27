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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 765 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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