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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1590 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1590 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1590 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1590 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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