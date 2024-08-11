Шеляг 1590 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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