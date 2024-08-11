Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1590 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
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- Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
- MARCINIAK (2)
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- PDA & PGN (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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