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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1590 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1590 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1590 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 530 PLN
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1590 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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