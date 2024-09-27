Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1590 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- DESA (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numis Poland (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 530 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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