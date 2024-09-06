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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1622 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1622 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1622 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1622 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шеляг 1622 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1622 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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