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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1591 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1591 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1591 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1591 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1591 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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