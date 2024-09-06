Шеляг 1591 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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