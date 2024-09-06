Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1591 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Numisbalt (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (1)
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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