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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1627 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1627 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1627 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1627 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3202 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 27 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1627 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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