Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1627 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1627 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3202 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 27 ноября 2022.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 21 июня 2023
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Дата 26 января 2023
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