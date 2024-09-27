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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1616 F "Всховский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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