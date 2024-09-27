Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1616 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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