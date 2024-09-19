Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1618 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1618 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1618 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1618 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (10)
  • COINSNET (5)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (15)
  • Tempus (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (3)
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1618 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1618 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1618 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск