Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1618 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1618 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
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Сохранность MS65 NGC
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Сохранность XF
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Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 октября 2023
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Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Сохранность XF
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Дата 4 июня 2023
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Сохранность UNC
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Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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