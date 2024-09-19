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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1625 года "Литовский с орлом и погоней" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1625 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1625 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1625 года "Литовский с орлом и погоней". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 975 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 975 PLN
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1625 "Литовский с орлом и погоней" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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