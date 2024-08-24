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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1620 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1620 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1620 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1620 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Wójcicki (9)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1620 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1620 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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