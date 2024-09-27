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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1613 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1613 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1613 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1999 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шеляг 1613 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1613 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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