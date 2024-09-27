Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1613 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1999 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Numedux (1)
- Numisbalt (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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