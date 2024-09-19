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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1624 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1624 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1624 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1624 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3016 проданному на аукционе SINCONA AG за 180 CHF. Торги состоялись 22 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1624 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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