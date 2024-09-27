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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1590 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1590 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1590 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6163 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Шеляг 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2246 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Шеляг 1590 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шеляг 1590 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1590 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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