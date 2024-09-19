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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1625 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1625 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1625 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1625 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3566 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • Stare Monety (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1625 "Орел" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1625 "Орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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