Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1625 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1625 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3566 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Stare Monety (3)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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