Шеляг 1619 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1619 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе GGN за 100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2001.

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