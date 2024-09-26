Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372964 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.
Сохранность
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