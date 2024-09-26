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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372964 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1627 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1627 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша Шеляг 1627 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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