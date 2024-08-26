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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1617 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1617 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1617 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1617 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе NOONANS за 120 GBP. Торги состоялись 17 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (2)
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  • GGN (1)
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  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (8)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша Шеляг 1617 "Рига" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1617 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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