Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1617 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1617 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе NOONANS за 120 GBP. Торги состоялись 17 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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