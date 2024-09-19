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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1625 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1625 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1625 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1625 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 625 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
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  • Janas (4)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (2)
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  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (4)
  • Tempus (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1625 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1625 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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