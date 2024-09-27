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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1623 года "Литовский с орлом и погоней" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1623 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1623 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года "Литовский с орлом и погоней". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1623 "Литовский с орлом и погоней" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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