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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 210 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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