Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 210 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DESA (1)
- Frühwald (1)
- Janas (4)
- Katz (1)
- MARCINIAK (13)
- Numedux (1)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (3)
- Poznański Dom Aukcyjny (3)
- Rzeszowski DA (3)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (4)
- WCN (9)
- WDA - MiM (4)
- Wójcicki (7)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Шеляг 1623 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск