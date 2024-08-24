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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1624 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1624 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1624 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1624 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Numisbalt за 155 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1624 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1624 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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