Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1624 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1624 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Numisbalt за 155 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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