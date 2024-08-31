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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1602 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1602 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1602 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1602 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 155 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1602 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1602 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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