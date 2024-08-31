Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1602 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1602
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1602 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 155 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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