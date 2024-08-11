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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1619 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1619 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1619 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1619 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (4)
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  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1619 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1619 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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