Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1619 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1619 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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