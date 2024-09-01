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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1622 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1622 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1622 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Numisbalt за 125 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1622 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1622 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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