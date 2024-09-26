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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1604 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1604 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1604 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1604
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1604 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (3)
  • Stary Sklep (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1604 "Рига" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1604 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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