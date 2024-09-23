Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1245 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- MARCINIAK (1)
- Numisbalt (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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