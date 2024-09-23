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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1245 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1613 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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