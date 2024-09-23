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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1621 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1621 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1621 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1621 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Coins.ee за 230 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (12)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1621 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1621 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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