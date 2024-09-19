Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1622 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 11 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 29 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Где продать?
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