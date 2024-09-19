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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1622 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1622 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1622 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1622 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1622 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1622 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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