Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1615 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1615
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1615 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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