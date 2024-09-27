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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года AT "Круглый герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • PDA & PGN (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
4231 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1468 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 AT "Круглый герб" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 "Круглый герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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