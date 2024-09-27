Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года AT "Круглый герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Круглый герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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