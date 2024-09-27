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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,75 - 1,22 гр
  • Диаметр 18 - 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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