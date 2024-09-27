Двугрош (2 гроша) 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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