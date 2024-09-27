Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,75 - 1,22 гр
- Диаметр 18 - 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
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Дата 17 марта 2023
Сохранность F
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Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 19 сентября 2021
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
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