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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1651 года WVE "Эльблонг". Клипа (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Талер 1651 года WVE "Эльблонг" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1651 года WVE "Эльблонг" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Triton

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 43,41 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Клипа. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
12736 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1651 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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