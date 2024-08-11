Талер 1651 года WVE "Эльблонг". Клипа (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Клипа. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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