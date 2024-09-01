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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1651 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1651 года MW - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1651 года MW - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1651 года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 87000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 2 дуката 1651 MW на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 дуката 1651 MW на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
22953 $
Цена в валюте аукциона 87000 PLN
Польша 2 дуката 1651 MW на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
14688 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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