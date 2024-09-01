2 дуката 1651 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1651 года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 87000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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