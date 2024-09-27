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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,6 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
50396 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
50698 $
Цена в валюте аукциона 192000 PLN
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1651 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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