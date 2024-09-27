Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,6 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
50396 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
50698 $
Цена в валюте аукциона 192000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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