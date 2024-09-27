Талер 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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