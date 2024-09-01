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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года MW "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года MW "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года MW "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 775 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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