Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1651 года MW "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 775 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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