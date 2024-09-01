Двугрош (2 гроша) 1651 года MW "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 775 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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