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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Круглая рамка

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь" Круглая рамка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь" Круглая рамка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе WDA - MiM за 7800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1919 $
Цена в валюте аукциона 7800 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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