Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе WDA - MiM за 7800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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