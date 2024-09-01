Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Круглая рамка
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе WDA - MiM за 7800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
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