Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 27000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5670 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1651 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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