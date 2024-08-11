Орт (18 грошей) 1651 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 27000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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