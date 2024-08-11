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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 27000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • WCN (3)
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5670 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
4154 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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