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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
6775 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
3207 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1651 WVE "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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