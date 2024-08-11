Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года WVE "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года "Эльблонг" со знаком WVE. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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