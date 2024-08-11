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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1651 года CG "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1651 года CG "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1651 года CG "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Портрет в венке" со знаком CG. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша Дукат 1651 CG "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1651 CG "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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