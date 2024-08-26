Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 18500 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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