Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Без рамки
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 18500 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3949 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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