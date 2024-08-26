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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Без рамки

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь" Без рамки - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года HDL "Торунь" Без рамки - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Торунь" со знаком HDL. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 18500 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3949 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1707 $
Цена в валюте аукциона 7700 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 HDL "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
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